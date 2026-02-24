将来的な『X-MEN』の新ウルヴァリン役に、さまざまな俳優の名が挙がって久しい。その代表格の一人が、『ハリー・ポッター』でお馴染みのダニエル・ラドクリフだ。身体を鍛え、ワイルドな役もこなせるラドクリフこそ、実はウルヴァリンの野生的なイメージにピッタリと推す声も少なくない。

この数年間、ラドクリフはマーベル・スタジオにとっても有力候補なのではと噂されていたが、実際には事実無根だったようだ。ラドクリフは米にて、マーベル・スタジオと話し合いは行われいたかと尋ねられると、「ありませんでした。あれは本当の話ではありませんよ」とハッキリ否定している。

もっとも、自身がウルヴァリン役に理想とされたこととは「ネットの噂として光栄です。すごく嬉しかったですね」と喜んでいる。「でも、実際の権限を持つ方から何らかの形で提案されたことは、一度もありませんでした」。

大役であるため、「正直、そういうことはどうしても考えちゃいますよね」と意識したことがあるとラドクリフ。ただし、「もし別のウルヴァリンが作られるなら、ヒュー・ジャックマンの後任をやるなんて、僕のやりたいことリストには一切載っていません」と謙遜。「彼のどんな役でもそうですが、特にウルヴァリン役は彼のキャリアを象徴するような役ですから、僕なんかじゃなくて、彼が演じ続けてくださる方が嬉しいですよ」。

ヒュー・ジャックマンは『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）劇中でネタにされていたように、本当に90歳までウルヴァリン役を演じてしまいそうである。役について「終わった気はしていません」、「たぶん（再演する）」と意欲メラメラ。ちなみにでは『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』（2027）以降、X-MENが主要な存在の一つとなる見込み。果たしてウルヴァリンはどのように再創造されるのか？

