日本の個人投資家には「高配当株」や「増配株」が人気だが、最近は海外の投資家も、日本の高配当株＆増配株に注目している。配当がもらえるだけでなく、日本経済の復調と企業改革によって、株価の値上がりも期待されているからだ。ただ、ひと口に高配当株＆増配株といっても、すべてが値上がりを見込めるわけではない。そこで、今回は“株価上昇の期待が持てる高配当株”をプロに教えてもらった！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダ