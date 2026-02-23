「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク―日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンの先発・西武の篠原響投手（１９）が２３日、サポートメンバーとして“侍デビュー戦”となった今試合で１回無安打１四球無失点で降板。最速は１５３キロをマークした。第２先発として、西武で昨季先発ローテを守った隅田知一郎投手（２６）が登板した。３月のＷＢＣ本番では普段所属チームで先発を務める投手