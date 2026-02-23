ホームヘルパーという職業をご存じでしょうか？ 介護が必要な人の自宅を直接訪問し、日常生活の継続に必要な支援を行う専門職です。 具体的には掃除や洗濯、食事づくりや買い物等の「生活援助」と、入浴介助やおむつ交換等の「身体介護」を行います。日常生活を総合的に支援する仕事であることから、ヘルパーの約8割は女性です。 介護保険制度上の正式名称は『訪問介護員』ですが、現場では「ヘルパー