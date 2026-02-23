ミラノ・コルティナ五輪・閉会式」（２２日、ベローナ五輪アリーナ）第２５回冬季オリンピック・ミラノ・コルティナ大会は２２日夜（日本時間２３日未明）にシェイクスピアの戯曲「ロミオとジュリエット」の舞台である世界遺産のベローナ市街にある古代ローマ時代の円形闘技場「アレーナ・ディ・ベローナ」で閉会式が始まった。１７日間の祭典が閉幕する。閉会式では「躍動する美」をテーマに演目が繰り広げられた。椿姫の