「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎 侍ジャパンvsソフトバンク」ソフトバンクや日本代表としても活躍した和田毅氏が22日、宮崎サンマリンスタジアムで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎 侍ジャパンvsソフトバンク」戦の始球式に登場した。45歳の投球に場内は大盛り上がりを見せた。背番号「21」、WADAのユニホームで登場した和田氏。5方向へお辞儀をしてからマウンドに上がった。左腕から投げ込んだ投球は