インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「死語だと言われたらショックな言葉」ランキングを投票で募っています。2026年2月20日時点で集まった279票でのランキングを紹介します。【画像】意外な《言葉》もランクイン？TOP10を全部見る！3位は「ガーン」でした。ショックな出来事やがっかりした様子を表現する際に用いられる擬音語で、回答者からは「ラ