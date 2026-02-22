インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「死語だと言われたらショックな言葉」ランキングを投票で募っています。2026年2月20日時点で集まった279票でのランキングを紹介します。

【画像】意外な《言葉》もランクイン？ TOP10を全部見る！

3位は「ガーン」でした。ショックな出来事やがっかりした様子を表現する際に用いられる擬音語で、回答者からは「ラジオを聴いていた時に、この言葉が死語だと注目されていたことがあり、びっくりしました」「たしかに若い世代からは聞いたことがない。けど、同年代の人からは今でも時々聞く。まさか死語だったとは」といった声が寄せられていました。

2位には「タンマ」がランクイン。「ちょっと待って」など一時中断を意味する言葉で、回答では「若い世代の同僚にまったく通じなかったのはショックでした」「娘に言ってみたら不思議な顔をされて、意味が分からないと言われました」などのコメントが見られました。

そして、1位は「激おこプンプン丸」でした。激しく怒っている状態を表す言葉で、投票した人からは「友達同士で話している際に普通に使っているので、死語と言われたらかなり驚くし、ショックです」「ふざけた言葉に見えるが、意外と真面目な場面でない限りその場を和ませるのに便利。若者言葉ならではのユーモアさとかわいげがあるので死語になるのはもったいない」などの回答が集まっていました。