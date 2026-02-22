イギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。 次々と企画を打ち立てては話題を呼んでいるが、今後の活動に深刻な逆風が吹き始めている。同じセクシー系コンテンツ業界の関係者たちから敬遠されているというのだ。【前後編の前編】【写真】「“12時間で1057人と関係を持つ”記録を更新」鎖骨をあらわに大胆予告したボニー。予告を受けて集まった青い覆面の男たちの姿もボニーは、自身の水着姿などをSNSで発