人気ゲーム「桃太郎電鉄」が、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートのペアで同種目日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来木原龍一組（木下グループ）を祝福した。りくりゅうは大会期間中に選手村で「桃鉄」をプレーしてリラックスしていることを明かしていた。KOMNAMI「桃鉄」広報担当は、スポニチを通じて「三浦璃来選手、木原龍一選手、感動をありがとうございます。『桃太郎電鉄』でリラ