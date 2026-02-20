フィギュアスケート女子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われた。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、万感の五輪ラスト演技。147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が合計219.16点で銅。金メダルのアリサ・リウ（米国）と3人で上がった表彰台の光景が「これだけで泣ける」「素敵すぎる」と注目され