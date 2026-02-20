坂本＆中井、2人で金メダリストに“敬意の1枚” 表彰台「これだけで泣ける」握られた手に感動
フィギュアスケート女子フリー
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われた。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、万感の五輪ラスト演技。147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が合計219.16点で銅。金メダルのアリサ・リウ（米国）と3人で上がった表彰台の光景が「これだけで泣ける」「素敵すぎる」と注目されている。
大きく飛び跳ねて喜びを表したリウの両手を、しっかり握ったのは坂本と中井。お互いの演技への敬意があふれた。五輪公式のXが「ライバルであり仲間」と題してこの場面の写真をXで公開すると、日本のファンから続々とコメントが寄せられた。
「見ているうちに、気がつけば涙が……」
「切磋琢磨し合える関係、本当に素敵です！まさにスポーツの醍醐味ですね」
「こんな素晴らしい絆を見せてくれてありがとう！」
「この手をつないだ瞬間、胸が熱くなりました……！」
「これだけで泣ける」
「素敵すぎる」
今大会では、ライバルの演技に拍手を送って応援するなど、フィギュアスケート界独特の文化も注目された。この行動にも「フィギュアスケートの良いところは各選手がお互いをリスペクトしてみんな仲が良いところだよな」「ミラノ・コルティナ2026の女子フィギュアのすべてが詰まっている気がします」との声があった。
（THE ANSWER編集部）