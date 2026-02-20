23年のWBCでチームを世界一に導いた前監督の栗山英樹氏（64）が19日、侍ジャパンの宮崎事前合宿を訪問し、チームを激励した。前回出場メンバーに早くも「連覇おめでとうございます！」と声をかけ、世界一連覇を確信している栗山氏による「予祝」となった。栗山氏がグラウンドで井端監督と言葉を交わしていると、侍戦士が次々と駆け寄ってきた。牧、近藤、牧原大、源田、周東…。その中にはもちろん前回の世界一メンバーもいる