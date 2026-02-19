ミラノ・コルティナ五輪国際スケート連盟は19日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートで21日に行われるエキシビションの一部出演メンバー（男子シングル、ペア、アイスダンス）を発表した。日本からはペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組、男子シングルで銀メダルを獲得した鍵山優真、銅メダルを獲得した佐藤駿が決定。団体金メダルを獲得し、男子シングルは8位に終わったイリア・マリニン（米国）も名前を連