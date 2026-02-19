フィギュア五輪エキシビション出演者発表 りくりゅう＆鍵山＆佐藤のメダル組、マリニンも…特別ゲストも決定
ミラノ・コルティナ五輪
国際スケート連盟は19日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートで21日に行われるエキシビションの一部出演メンバー（男子シングル、ペア、アイスダンス）を発表した。
日本からはペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組、男子シングルで銀メダルを獲得した鍵山優真、銅メダルを獲得した佐藤駿が決定。団体金メダルを獲得し、男子シングルは8位に終わったイリア・マリニン（米国）も名前を連ねた。
男子シングルのミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）、ロランス・フルニエボードリ、ギヨーム・シゼロン（フランス）の今大会金メダリストも出演する。
さらに五輪公式サイトによると、特別ゲストとして地元イタリアのスター、2014年ソチ五輪女子シングル銅メダリストのカロリーナ・コストナーさんも登場する。
19日（日本時間20日）に競技が終わる女子シングルは20日に発表される。
■男子
ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）
鍵山優真（日本）
佐藤駿（日本）
チャ・ジュンファン（韓国）
アダム・シャオ・イム・ファ（フランス）
イリア・マリニン（米国）
ダニエル・グラスル（イタリア）
■ペア
三浦璃来、木原龍一（日本）
アナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ（ジョージア）
ミネルバファビエンヌ・ハゼ、ニキータ・ボロディン（ドイツ）
マリア・パブロワ、アレクセイ・スビアチェンコ（ハンガリー）
サラ・コンティ、ニッコロ・マチー（イタリア）
■アイスダンス
ロランス・フルニエボードリ、ギヨーム・シゼロン（フランス）
マディソン・チョック、エバン・ベイツ（米国）
パイパー・ギレス、ポール・ポワリエ（カナダ）
シャルレーヌ・ギニャール、マルコ・ファブリ（イタリア）
アリソン・リード、サウリウス・アンブルレビチウス（リトアニア）
オリビア・スマート、ティム・ディーク（スペイン）
（THE ANSWER編集部）