高市首相は１８日夜の記者会見で、自民党が大勝した衆院選の結果に触れ、「責任の重さを胸に刻み、様々な声に耳を傾けながら、謙虚に大胆に政権運営に当たる」と語った。２０２６年度予算案については、「国民生活に支障を生じないよう、年度内成立を目指す」との考えを示した。