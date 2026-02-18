◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード 男子スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）スノーボードの男子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、五輪初出場の長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得した。14年ソチ大会から五輪種目となったSSでのメダル獲得は日本人初。今大会の日本選手団の獲得メダル数は20個（金4、銀6、銅10）となり、初めて「20」の大台に到達