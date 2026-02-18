札幌市白石区にある建築会社で屋根の雪下ろしをしていた３人が落雪に巻き込まれ、一時生き埋めになりました。３人は救助されましたが、６０代の男性１人が意識不明の重体です。（井上カメラマン）「屋根にあったであろう大きな雪が滑り落ちて下にたまっているのが確認できます」落雪事故があったのは、札幌市白石区平和通１５丁目北の建築会社です。２月１８日午前１０時半ごろ、近くの住民から通報がありました。（通報）「会社の