◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアフリー(大会11日目/現地16日)フィギュアスケートで金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手の「りくりゅうペア」が2人の出会いに感謝の言葉を伝えました。ショートプログラムではリフトでミスが起こり、5位でスタート。フリーでは158.13点をマークし、世界歴代最高得点で大逆転の金メダルを獲得しました。表彰後、金メダルをかけて登場した三浦選手は「まだ