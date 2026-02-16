中道改革連合の代表選に立候補して敗れた階猛氏が１５日、「代表選反省会」を配信で実施。盟友となった公明党の選挙手法について、「噂ベースですけど」としながらも真偽不明の発言をした騒動を謝罪した。１１日の取材での失言について、階氏は「私も弁護士でありながら、不確かな情報、噂に基づいて、応援していただいてる人を傷つけるようなことを言ったことについては、深く反省してます」と猛省。「そういう噂を真実だと言