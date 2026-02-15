女優の中条あやみ（29歳）が、2月15日放送予定のトーク番組「日曜日の初耳学」公式SNSで、ドラマで共演した竹内涼真について「イケメンは全員悪いやつ」と思っていたと語った。ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が好評だった竹内涼真が番組のゲストとして登場。竹内と親交のある人物として、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」「君と世界が終わる日に」シリーズで共演した中条あやみもVTR出演した。中条は竹内について「共演