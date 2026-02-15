中条あやみ「イケメンは全員悪いやつ」と思っていた
女優の中条あやみ（29歳）が、2月15日放送予定のトーク番組「日曜日の初耳学」公式SNSで、ドラマで共演した竹内涼真について「イケメンは全員悪いやつ」と思っていたと語った。
ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が好評だった竹内涼真が番組のゲストとして登場。竹内と親交のある人物として、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」「君と世界が終わる日に」シリーズで共演した中条あやみもVTR出演した。
中条は竹内について「共演する前は、言ったことないかもしれないですけれど、あんまり良いイメージはなかった。イケメンは全員悪いやつと思ってるんで。絶対、あの爽やかな見た目の裏には何かあるんだろうな、ちょっと思ってた」と笑いながら話し、竹内も「何回も直接言われてる」とコメント。
ただ、その後、中条は「全然そんなことはなかった」と話し、今回のドラマ共演では「みんなと一緒に、周りを見て作品を丁寧に作っていってるって感じたので、大人になったんじゃない？ やっと大人になったんじゃないですか」と語った。
