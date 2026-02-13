ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリー（１３日＝日本時間１４日）、優勝候補イリア・マリニン（米国）による?世紀の失速?が世界に衝撃を与えている。世界選手権２連覇中の絶対王者マリニンはショート・プログラム（ＳＰ）で首位に立ちながら、フリーでミスを連発して１５位。総合８位と大惨敗を喫した。ロシアメディア「スポーツ・エクスプレス」は同国フィギュアスケート界の名伯楽タチアナ・タラソワ氏の