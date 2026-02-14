山形県警本部山形県警は14日、山形、福島両県にまたがる西吾妻山（2035メートル）の山中で男性の遺体を発見した。行方不明になっている高知県東洋町、薬剤師川村俊彦さん（62）の可能性があり、身元の確認を進める。遭難したとみて消防と捜索していた。米沢署や消防によると、14日午前10時過ぎ、福島県側の山頂付近で、ヘリコプターからスキー板を見つけた。遺体はその近くで雪に埋まっていたという。捜索を支援する民間企業