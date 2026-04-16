京都府南丹市で行方不明になっていた安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、警察は16日未明、結希さんの父親の安達優季容疑者（37）を死体遺棄の疑いで逮捕した。警察によると安達容疑者が遺体を遺棄した場所は、13日に遺体が見つかった山林だけでなく、それ以前に南丹市内の別の場所に遺棄（隠匿）していたとみられる。【映像】安達優季容疑者（37）ABEMA NEWSでは逮捕直前の15日深夜に、元警視庁捜査一課の高野敦氏に