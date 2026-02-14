高崎山760匹の人気ナンバー1を決める今年の選抜総選挙が14日始まり、メスザル初のリーダーとなったヤケイら10匹がエントリーしました。 この選抜総選挙は大分市の高崎山自然動物園で2013年から開催されています。今年はB群のボス、24歳のオオムギや史上初のメスザル元リーダー、13歳のヤケイら10匹がエントリーし、それぞれの魅力をアピールしています。投票は園内の投票用紙と