旅工房は、2026年6月期第2四半期（2025年7月〜12月）決算を発表した。純利益は3億4,900万円だった。売上高は28億1,400万円、営業利益は2,000万円、経常利益は2,100万円だった。個人顧客からの海外旅行受付件数は堅調に推移したものの、法人顧客からの受注はクライアントのシステム障害などの一時要因によって前年割れした。また、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の受給に関する特別調査委員会を設置した際の外部業務委託費用の