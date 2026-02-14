ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子フリー（ミラノ・アイススケートアリーナ）が１３日（日本時間１４日）に行われ、世界選手権２連覇中の絶対王者イリア・マリニン（米国）が凡ミスを連発してフリー１５位と大失速。まさかの８位でメダルにすら遠く及ばない衝撃の結末となった。まさかの撃沈となったが、マリニンが首位発進したショートプログラム（ＳＰ）終了後に不安を示していた人物がいる。ロシアフィギュア