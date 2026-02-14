ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは大会8日目となる13日を終えて、日本のメダル獲得数が14個となりました。スノーボード男子ハーフパイプでは、戸塚優斗選手がトリプルコークのコンボを決めるなど、95.00点で金メダル。山田琉聖選手も92.00点の高得点で3位にと2人が表彰台に上がりました。また平野流佳選手は4位、直前にケガがありながらも不屈の心で挑んだ平野歩夢選手は7位と日本勢が奮闘をみせました。さらにフィギュア