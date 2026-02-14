フリーダンスで演技するロランス・フルニエボードリー（左）、ギヨーム・シゼロン＝11日、ミラノ（ロイター＝共同）【ミラノ共同】国際スケート連盟（ISU）は13日、フィギュアの採点について「ジャッジごとに幅があるのは当然。採点結果に全幅の信頼を置いており、これからも公平性の確保に全力に取り組む」と不正を否定する声明を出した。11日に終了したアイスダンスで自国選手に有利な採点をしたと疑う声が高まり、調査を求め