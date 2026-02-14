ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ハーフパイプ決勝ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ハーフパイプ決勝が12日（日本時間13日）に行われ、17歳のチェ・ガオン（韓国）が金、3連覇を目指した女王クロエ・キム（米国）が銀、21歳の小野光希（バートン）が銅メダルを獲得した。会場には“246億円男”の姿もあった。チェが大逆転優勝を飾った女子ハーフパイプ決勝。会場に姿を見せたのはキムの恋人のマイルズ・ギャレ