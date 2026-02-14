ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が12日（日本時間13日）に行われ、17歳のチェ・ガオン（韓国）が金、3連覇を目指した女王クロエ・キム（米国）が銀、21歳の小野光希（バートン）が銅メダルを獲得した。会場には“246億円男”の姿もあった。

チェが大逆転優勝を飾った女子ハーフパイプ決勝。会場に姿を見せたのはキムの恋人のマイルズ・ギャレットだった。望遠レンズつきの本格的カメラを構えて観戦。身長193センチ、体重123キロの巨体を持ち、今年のNFL最優秀守備選手に選ばれた大物。2025年にはブラウンズと4年総額1億6000万ドル（約246億円）で契約延長したことでも話題を呼んだ。

日本でも地上波生中継された決勝。ネット上のファンからは「お前カメヲタやったんか」「他競技の女子アスリートと並ぶと、やっぱアメフトのスター選手でけえ…ってなる」「まさかオリンピックでギャレットを見るとは思わなかった」「えっギャレットってそうなん」「ギャレットの彼女さんはオリンピックに出てるのね」「ちょいちょいギャレット抜かれるの本当草」「ギャレット、クロエキムと付き合ってるんや」などの声が上がっていた。



