俳優の大島優子さん（37）が、15日から配信される旅行予約サイトの新WebCMに出演。インタビューでは、家族旅行での行き先のこだわりを明かしました。大島さんは、2021年7月に俳優の林遣都さん（35）との結婚を発表。その後、2023年1月に第1子、2025年5月には第2子の誕生を報告しています。■大島優子 海外旅行でのハプニングインタビューで、“家族旅行の頻度”について聞かれた大島さんは「1ヶ月に1回は行っていると思います。温