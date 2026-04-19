福岡市の広報戦略室がXに投稿した内容が波紋を広げている。4月1日付のその投稿では、「自衛官募集事務のため、令和8年度に18歳、22歳になる方の氏名と住所の情報を、自衛隊に提供します」としたうえで、「個人情報の提供を望まない方は、除外申請の手続きを6月1日までに行ってください」と呼び掛けた。これに対し、SNSでは不安の声が広がっている。 【グラフ】2万人超不足している、小泉進次郎防衛大臣も「現状大変厳しいと思って