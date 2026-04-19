京都府南丹市の安達結希君＝失踪当時（11）＝の遺体が見つかった事件で、京都府警は18日午前、結希君の自宅から小学校へ向かう途中にある公衆トイレと周辺を現場検証した。死体遺棄容疑で逮捕された養父の安達優季（ゆうき）容疑者（37）は殺害を認める供述をしており、結希君が行方不明になった日に車に乗せて学校へ向かう途中に、このトイレに立ち寄った可能性があるとみている模様だ。 【画像】「一言でいうとフツウ」友人たち