元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方による弟子への暴力問題は、相撲協会による処分が下った後も大きな火種を残した。処分の内容に疑義が残ることに加え、伊勢ヶ濱親方の手掛けようとした巨大な「新ビジネス」に影響が及ぶことになると見られているからだ──。親方衆の中にも"大甘処分"を批判する声弟子の伯乃富士に暴力を振るった伊勢ヶ濱親方に対し、4月9日に開かれた相撲協会の臨時理事会では、委員待遇年寄からヒラ年寄への「