昨夜（18日）遅く、21歳の女性を脅迫したとして高松市元山町の会社員の男（22）がきょう（19日）逮捕されました。 警察によりますと、男はきのう（18日）午後11時46分ごろからきょう（19日）午前1時57分ごろまでの間、香川県内に住む女性（21）に対して、スマートフォンのコミュニケーションアプリを使用して「お前さらうわ。殺したるけんの。」などのメッセージを送信し、女性に危害を加える内容を伝え脅迫し