ＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭！バレンタインＳＰ」が１３日に放送され、ダウンタウン浜田雅功がＭＣを務めた。世代を越えて楽しめる新・歌謡曲バラエティー。女性アイドルグループ・Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅの段原瑠々（２４）は圧巻の歌唱力で宇多田ヒカルの名曲「Ｍｏｖｉｎ’ｏｎｗｉｔｈｏｕｔｙｏｕ」を披露した。迫力の歌声にＳｉｘＴＯＮＥＳ・田中樹は思わず「あれ？Ａｄｏ？Ａｄｏじゃない？」と苦笑。浜田は「こん