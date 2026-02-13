東京大学大学院の元教授が、共同研究の相手から高級クラブなどで接待を受けた疑いで逮捕された事件で、東京地検は元教授らを起訴しました。収賄罪で起訴されたのは東大大学院の元教授の佐藤伸一被告（62）です。佐藤被告は一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究で、便宜を図る見返りに高級クラブや風俗店で180万円相当の接待を受けた疑いで１月逮捕されていました。また、共同研究に関わっていて190万円相当の接待を受けた疑