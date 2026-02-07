民間との共同研究をめぐる贈収賄で、東京大学大学院の教授が逮捕された事件。逮捕されたのは、医学系研究科の62歳の教授で「日本化粧品協会」と共同研究などをする見返りに高級クラブや性風俗店などで、合わせて180万円相当の違法な接待を受けた疑いがもたれている。【映像】月1000万をキャバクラ会食につかう社長と嬢のツーショット（実際の映像）この事件に対し、東京大学医学部附属病院での勤務経験を持つ医師が、『ABEMA P