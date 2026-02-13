2024年5月、群馬県伊勢崎市で酒を飲んでトラックを運転して乗用車に衝突し塚越湊斗ちゃんと父親の寛人さん、祖父の正宏さんの3人を死亡させた罪などに問われた鈴木吾郎被告（71）に前橋地裁は懲役20年を言い渡しました。検察側は論告で、鈴木被告が会社の呼気検査後に酒を飲んだとした上で「考え得る最も危険な飲酒運転の態様」と指摘。「人として守るべきルールを侵し絶対にあってはならない事態を引き起こした」「公道を利用する