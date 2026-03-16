群馬県太田市のホテルで20代の知人女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の罪に問われた福島県南相馬市を拠点とする復興ボランティア団体代表の上野敬幸さん（53）を無罪とした2日の前橋地裁判決に関し、前橋地検は控訴期限の16日、控訴しないと明らかにした。無罪が確定する。前橋地検の神谷雄一郎次席検事は「十分に精査した結果、控訴しないこととした」とのコメントを出した。