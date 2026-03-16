「スバルらしいBEVを！」の声から生まれた1台スバルは2026年春、同社のBEV（バッテリー式電気自動車）第2弾となる「トレイルシーカー」を日本市場に投入します。このモデルの開発の経緯や狙いについて、雪道での試乗リポートとともに解説していきます。【アウトバックやレガシィの面影アリ!?】これが「スバルの新型SUV」です（写真で見る）トレイルシーカーは、スバルのBEV第1弾でありトヨタと共同開発した「ソルテラ」をベー