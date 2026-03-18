群馬県庁＝前橋市群馬県は18日、同県太田市の飲食店「すみか」で調理された弁当を食べた72人が嘔吐や下痢などの症状を訴え、食中毒と断定したと発表した。症状があった2人と、調理従事者の手指や調理器具から黄色ブドウ球菌を検出した。12人が入院したが、全員快方に向かっている。県によると、11日午後、弁当を注文した事業所や、有症者を搬送した消防と医療機関から同市の保健所に連絡が相次ぎ、調査を行った。県は飲食店を2