千葉県の匝瑳市議会副議長の男が、コンビニエンスストアでインスタントコーヒーを盗んだ疑いで逮捕されました。匝瑳市議会副議長の増田正義容疑者（70）は1月22日の午後、匝瑳市内のコンビニエンスストアで、販売価格581円のインスタントコーヒーをジャンパーの内側に隠し、盗んだ疑いがもたれています。調べに対し増田容疑者は「金を払うのがもったいないと思った」と容疑を認めているということです。被害があったコンビニから「