いくら親しい友人であっても、反社会的な行為をしているとなると距離を置かざるを得ない。投稿を寄せた60代女性は若いころ、思いもよらぬ理由で友人と縁を切った経験があるのだそう。女性が20歳くらいのころ、ある「水商売の女の子」と知り合った。普段は「明るく面白い子」であったそうだ。しかし、ある日下着を買いたいと聞いて女性の行きつけのお店に連れて行った際、事件が起きた。「私の行きつけなのに…」友人の凶行にドン引