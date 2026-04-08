東京・八王子市のコンビニでサンドイッチ1個を万引きしたとして窃盗の疑いで警視庁に逮捕された元タレントの坂口杏里さん（35）について、東京地検立川支部はきょう（8日）付で、不起訴処分としました。坂口さんは3月17日午後、八王子市内のコンビニで300円相当のサンドイッチ1個を万引きした疑いで警視庁に逮捕され、その後、釈放されていました。東京地検立川支部は「諸般の事情を考慮して、慎重に検討した結果、不起訴処分とし