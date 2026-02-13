スピードスケート男子５００メートル日本記録保持者の新濱立也（２９）＝高崎健康福祉大職＝が１４日に出場する。２０２４年３月に練習中の骨折、２５年４月には交通事故による顔面骨折を乗り越え、２大会連続出場を果たした。苦しい時期を支えたのは妻で、カーリング女子の五輪メダリスト、ロコ・ソラーレの吉田夕梨花（３２）。自身の出場がかなわなかったミラノ五輪で、夫に思いを託す。（取材・構成＝富張萌黄）吉田の目