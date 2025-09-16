ロッキーズに１年５１０万ドル（約７億９０００万円）の契約で加入した菅野智之投手（３６）が１２日（日本時間１３日）、アリゾナ州スコッツデールの球団施設でキャンプインした。菅野は３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場予定。当面はロッキーズキャンプで調整し、２月中にも帰国して侍ジャパンに合流する見込みだ。１７年以来２大会ぶりの出場となるＷＢＣでは、チーム最年長として、山本（ド