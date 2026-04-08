◆パ・リーグオリックス９―１ロッテ（８日・京セラドーム大阪）オリックスが今季最多の９得点で、２カードぶりに勝ち越した。相手先発はジャクソン。ＤｅＮＡに在籍した２５年の被打率は右打者の２割１分６厘に対し、左打者が２割５分９厘だった。岸田護監督は「いろんなところを加味しながら、それがいい方に出てくれた」とスーパーサブの渡部を「２番・中堅」で初めて先発起用。左打者を７人並べた。渡部は２安打を放ち、杉